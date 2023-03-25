Баббель: «Нагельсманн ничему не научился в «Баварии»

Бывший футболист мюнхенской «Баварии» Маркус Баббель поделился мнением об отставке Юлиана Нагельсманна с поста главного тренера команды. Вместо 35-летнего специалиста тренировать команду будет Томас Тухель.

«Для меня непонятно, почему за два сезона он так ничему и не научился. Нагельсманн часто ставил себя впереди всех, но когда ты в «Баварии», то обязан знать: здесь звезда – команда, а не главный тренер. Коллектив отлично укомплектован, тренер должен уметь не только показывать свой авторитет, но и в нужно время уходить в тень», - передает слова Баббеля Blick.

Напомним, что Нагельсманн занимал пост главного тренера мюнхенского гранда с лета 2021 года.