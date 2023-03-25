Маттеус отреагировал на отставку Нагельсманна

Бывший защитник сборной Германии и мюнхенской «Баварии» Лотар Маттеус высказался об увольнении Юлиана Нагельсманна с поста главного тренера команды.

«Боссы клуба не лучшим образом проявляют себя в последнее время. «Баварии» стоит вспомнить о своих корнях и снова стать семьей. Увольнение Нагельсманна не стало для меня большим сюрпризом», - передает слова эксперта Kicker.

Напомним, что вместо Нагельсманна мюнхенскую команду будет тренировать Томас Тухель.

В Бундеслиге «Бавария» занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующей «Боруссии» на один балл. В четвертьфинале Лиги чемпионов мюнхенцы встретятся с «Манчестер Сити».