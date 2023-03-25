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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Барселона» нашла нового нападающего

25 Марта 2023 • 09:10 Комментировать

Перспективный нападающий Юссуфа Мукоко, выступающий за дортмундскую «Боруссию», имеет вариант продолжения карьеры в испанском чемпионате. Согласно сообщениям журналистов Fichajes, оформить трансфер игрока желает каталонская «Барселона».

Несмотря на финансовые проблемы, руководство «сине-гранатовых» хочет освежить атакующую линию в летнее трансферное окно.

18-летний нападающий связан контрактными обязательствами с «Боруссией» до лета 2026 года. Трансферная стоимость игрока оценивается в 30 миллионов евро.

В текущем сезоне чемпионата Германии Мукоко провел 18 матчей, отметившись шестью голами и тремя ассистами.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Боруссия Дортмунд Юссуфа Мукоко
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