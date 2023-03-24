​Девушка Нагельсманна тоже потеряла работу

В пятницу «Бавария» объявила об увольнении Юлиана Нагельсманна с должности главного тренера команды. Интересно, что его девушка – 30-летняя Лена Вурценбергер – тоже лишилась работы. Как сообщает немецкий Focus, Лена ушла из издания Bild по собственному желанию.

«Мы выполнили её просьбу и желаем ей всяческих успехов в будущем», - сообщили в издательстве.

Юлиану Нагельсманну тоже пожелали удачи его теперь уже бывшие работодатели. Вряд ли 35-летний специалист долго останется без работы – его уже связывают с «Тоттенхэмом» и даже с «Реалом».

Стоит сказать, что после начала отношений с Юлианом Нагельсманном Лену Вурценбергер отстранили от материалов о «Баварии». Она была переведена в региональный отдел газеты.

Напомним, что новым главным тренером «Баварии» стал Томас Тухель.