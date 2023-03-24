​В «Баварии» объяснили, почему уволили Нагельсманна

Глава правления «Баварии» Оливер Кан высказался после смены главного тренера команды. В пятницу мюнхенцы объявили о назначении Томаса Тухеля после отставки Юлиана Нагельсманна.

«Мы пришли к осознанию того, что качество нашей команды проявляет себя всё реже. После чемпионата мира мы играли всё менее успешно и привлекательно. Сильные колебания в результатах поставили под сомнение реализацию целей на этот сезон, а также долгосрочных целей. Вот почему мы решили действовать сейчас», - сказал Кан.

Также руководитель «Баварии» поблагодарил Нагельсманна за работу и пожелал дальнейших успехов.