​Тухель должен подписать контракт с «Баварией» в субботу

Всё идёт к тому, что Томас Тухель станет тем, кто заменит Юлиана Нагельсманна на должности главного тренера «Баварии». Как сообщает в социальных сетях журналист Флориан Плеттенберг, Тухель должен подписать контракт с мюнхенским клубом в субботу. Договор будет рассчитан до конца сезона 2024/2025.

Отметим, что «Бавария» до сих пор не объявила об увольнении Юлиана Нагельсманна официально. Вероятно, пресс-релиз уже готовится и вскоре будет обнародован.

Добавим, что Томас Тухель находится без работы уже почти семь месяцев. В начале осени 49-летний специалист был уволен из «Челси».

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