​Озвучена сумма, которую Нагельсманн получит после отставки в «Баварии»

В ближайшие часы или даже минуты «Бавария» должна объявить об отставке Юлиана Нагельсманна с должности главного тренера. По данным СМИ, 35-летний специалист уже услышал негативное для себя решение клуба.

Как сообщает Bild, после отставки «Баварии» придётся выплатить Нагельсманну около 27 миллионов евро. Примерно столько должен был заработать немец по контракту с мюнхенским грандом. Впрочем, не исключено, что стороны достигнут мирового соглашения, и тогда клуб заплатит тренеру меньше.

Под руководством Юлиана Нагельсманна «Бавария» добилась 60 побед при 14 ничьих и 10 поражениях.

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