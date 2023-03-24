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​Озвучена сумма, которую Нагельсманн получит после отставки в «Баварии»

24 Марта 2023 • 19:22 Комментировать (1)

В ближайшие часы или даже минуты «Бавария» должна объявить об отставке Юлиана Нагельсманна с должности главного тренера. По данным СМИ, 35-летний специалист уже услышал негативное для себя решение клуба.

Как сообщает Bild, после отставки «Баварии» придётся выплатить Нагельсманну около 27 миллионов евро. Примерно столько должен был заработать немец по контракту с мюнхенским грандом. Впрочем, не исключено, что стороны достигнут мирового соглашения, и тогда клуб заплатит тренеру меньше.

Под руководством Юлиана Нагельсманна «Бавария» добилась 60 побед при 14 ничьих и 10 поражениях.

Нагельсманна привлекает вариант с «Тоттенхэмом»

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Юлиан Нагельсманн
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Alex1972
24 Марта 2023 в 19:27
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