​Нагельсманну объявили об отставке из «Баварии»

Завершилась встреча между руководителями «Баварии» и Юлианом Нагельсманном. 35-летнему специалисту в присутствии агента объявили о его увольнении. Об этом в социальных сетях рассказывает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

Отмечается, что накануне Юлиан Нагельсманн был удивлён, когда узнал о решении клуба его уволить. Сейчас молодой тренер сильно разочарован.

Под руководством Юлиана Нагельсманна «Бавария» провела 84 матча. Результаты были следующими: 60 побед, 14 ничьих, 10 поражений.

В ближайшее время «Бавария» должна объявить об отставке Юлиана Нагельсманна официально. Ожидается, что команду примет Томас Тухель.