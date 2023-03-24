​Коло-Муани высказался о будущем – его связывают с топ-клубами Европы

Форвард «Айнтрахта» Рандаль Коло-Муани в летнее трансферное окно будет иметь возможность пойти на повышение. Слухи связывают 24-летнего француза с топ-клубами Европы, в частности с английскими «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Ливерпулем». Сам Коло-Муани дал комментарий по поводу своего будущего.

«Сейчас я сосредоточен только на своём клубе. Мы будем продолжать решать наши задачи, а летом посмотрим, что случится. Я всегда мечтал играть за великие команды», - сказал Коло-Муани, чьи слова приводит Todofichajes.

Эксперты портала transfermarkt оценивают Рандаля Коло-Муани в 37 миллионов евро.