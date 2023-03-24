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​Коло-Муани высказался о будущем – его связывают с топ-клубами Европы

24 Марта 2023 • 16:24 Комментировать

Форвард «Айнтрахта» Рандаль Коло-Муани в летнее трансферное окно будет иметь возможность пойти на повышение. Слухи связывают 24-летнего француза с топ-клубами Европы, в частности с английскими «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Ливерпулем». Сам Коло-Муани дал комментарий по поводу своего будущего.

«Сейчас я сосредоточен только на своём клубе. Мы будем продолжать решать наши задачи, а летом посмотрим, что случится. Я всегда мечтал играть за великие команды», - сказал Коло-Муани, чьи слова приводит Todofichajes.

Эксперты портала transfermarkt оценивают Рандаля Коло-Муани в 37 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Айнтрахт Франкфурт трансферы футбола - лето 2023 Рандаль Коло-Муани
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