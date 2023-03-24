Юлиан Нагельсманн покинул должность главного тренера «Баварии», хотя об этом ещё не было объявлено официально. Как сообщает в социальных сетях журналист Флориан Плеттенберг, одной из причин отставки тренера стала его поездка на лыжный курорт в текущую мартовскую паузу на матчи сборных. В клубе считают, что Нагельсманн послал плохой сигнал команде, когда отправился отдыхать перед заключительным отрезком сезона.

«Бавария» на текущий момент занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Германии. От «Боруссии» команда отстаёт на один зачётный балл. Что до Лиги чемпионов, то в четвертьфинале мюнхенцы будут сражаться с «Манчестер Сити».