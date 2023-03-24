Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Тухель отказал «Реалу» ради «Баварии»

24 Марта 2023 • 13:54 Комментировать

Бывший главный тренер лондонского «Челси» и «ПСЖ» Томас Тухель в ближайшее время займет пост главного тренера мюнхенской «Баварии».

Как отмечает газета Marca, немецкий специалист последнюю неделю вел переговоры с мадридским «Реалом», однако по итогу сделал выбор в пользу мюнхенского гранда. Тухеля больше привлек проект мюнхенцев, нежели «королевского» клуба.

Ранее стало известно, что Томас согласовал с «Баварией» трудовое соглашение на два с половиной года. У руля мюнхенского коллектива Томас сменит Юлиана Нагельсманна, которого отправят в отставку.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Томас Тухель
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 24 Марта
14:45 · Германия. Бундеслига
Романо: «Тухель в ближайшие часы подпишет контракт с «Баварией»
14:41 · Германия. Бундеслига
«Бавария» хотела оставить Нагельсманна до лета, но случилась одна проблема
14:28 · Германия. Бундеслига
​Поездка на лыжный курорт – одна из причин увольнения Нагельсманна слухи
13:54 · Германия. Бундеслига
Тухель отказал «Реалу» ради «Баварии»
13:45 · Германия. Бундеслига
«Реал» ещё не определился с альтернативой Беллингему
12:59 · Германия. Бундеслига
«Бавария» продолжит платить Нагельсманну, пока Юлиан не найдёт новый клуб
12:33 · Германия. Бундеслига
Тухель отказался возглавлять «ПСЖ»
12:26 · Англия. Премьер-лига
Гравенберх летом не покинет «Баварию», несмотря на интерес «Ливерпуля»
12:22 · Германия. Бундеслига
Лидеры «Баварии» ополчились против Нагельсманна
11:27 · Германия. Бундеслига
Тухель заинтриговал руководство «Баварии» своими идеями
11:18 · Германия. Бундеслига
Канчельскис считает, что Головину стоило перейти в «Боруссию»
11:16 · Германия. Бундеслига
Раскрыты две причины увольнения Нагельсманна из «Баварии»
10:34 · Германия. Бундеслига
Нагельсманн был удивлён решением «Баварии»
09:56 · Германия. Бундеслига
Реакция Канселу на увольнение Нагельсманна из «Баварии»
09:45 · Германия. Бундеслига
Уткин отреагировал на приход Тухеля в «Баварию»
Все новости
Рекомендуем