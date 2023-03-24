Тухель отказал «Реалу» ради «Баварии»

Бывший главный тренер лондонского «Челси» и «ПСЖ» Томас Тухель в ближайшее время займет пост главного тренера мюнхенской «Баварии».

Как отмечает газета Marca, немецкий специалист последнюю неделю вел переговоры с мадридским «Реалом», однако по итогу сделал выбор в пользу мюнхенского гранда. Тухеля больше привлек проект мюнхенцев, нежели «королевского» клуба.

Ранее стало известно, что Томас согласовал с «Баварией» трудовое соглашение на два с половиной года. У руля мюнхенского коллектива Томас сменит Юлиана Нагельсманна, которого отправят в отставку.