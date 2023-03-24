Лидеры «Баварии» ополчились против Нагельсманна

В немецких СМИ опубликована еще одна причина увольнения Юлиана Нагельсманна с поста главного тренера мюнхенской «Баварии». Ее сообщил журналист Кристиан Фальк.

Согласно сведениям источника, 35-летний специалист лишился поддержки со стороны команды. Лидеры «Баварии» выступили против Нагельсманна. Игроки больше не доверяют наставнику и не верят в его тактические решения.

Новым главным тренером «Баварии» в ближайшее время будет назначен Томас Тухель, ранее работавший в «Боруссии», «Челси» и «ПСЖ». Стороны провели переговоры и согласовали контракт на 2,5 года.