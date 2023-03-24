Раскрыты две причины увольнения Нагельсманна из «Баварии»

Стало известно, почему руководство мюнхенской «Баварии» приняло решение отправить в отставку главного тренера команды Юлиана Нагельсманна. Об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Флориан Плеттенберг.

Как стало известно журналисту, в немецком гранд разочарованы отсутствием прогресса у команды в чемпионате Германии. Также руководство посчитало, что молодежь команды остановилась в развитии под руководством Нагельсманна.

Новым наставником «Баварии» станет экс-рулевой «ПСЖ» и «Челси» Томас Тухель.

По итогам 25 туров чемпионата Германии мюнхенский клуб набрал 52 балла и отстает от лидирующей «Боруссии» на одно очко.