Реакция Канселу на увольнение Нагельсманна из «Баварии»

Латераль сборной Португалии и мюнхенской «Баварии» Жоау Канселу прокомментировал новость об отставке главного тренера немецкого клуба Юлиана Нагельсманна.

«Узнал об этом недавно. Знаю, что не увижу Нагельсманна, когда вернусь в клуб из сборной. Именно он хотел видеть меня в Мюнхене. Хочу поблагодарить его за оказанное доверие.

Тухель? Из-за него я проиграл в финале Лиги чемпионов. Поэтому надеюсь, что он поможет мне выиграть ее в этом году», - передает слова португальца инсайдер Фабрицио Романо.

Жоау выступает за «Баварию» на правах аренды из «Манчестер Сити». Трудовое соглашение между сторонами рассчитано до конца нынешнего сезона.