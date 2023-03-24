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Реакция Канселу на увольнение Нагельсманна из «Баварии»

24 Марта 2023 • 09:56 Комментировать

Латераль сборной Португалии и мюнхенской «Баварии» Жоау Канселу прокомментировал новость об отставке главного тренера немецкого клуба Юлиана Нагельсманна.

«Узнал об этом недавно. Знаю, что не увижу Нагельсманна, когда вернусь в клуб из сборной. Именно он хотел видеть меня в Мюнхене. Хочу поблагодарить его за оказанное доверие.

Тухель? Из-за него я проиграл в финале Лиги чемпионов. Поэтому надеюсь, что он поможет мне выиграть ее в этом году», - передает слова португальца инсайдер Фабрицио Романо.

Жоау выступает за «Баварию» на правах аренды из «Манчестер Сити». Трудовое соглашение между сторонами рассчитано до конца нынешнего сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Юлиан Нагельсманн Жоау Канселу
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