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Уткин отреагировал на приход Тухеля в «Баварию»

24 Марта 2023 • 09:45 Комментировать

Блогер и журналист Василий Уткин прокомментировал решение мюнхенской «Баварии» отправить в отставку главного тренера Юлиана Нагельсманна, а на его место назначить экс-наставника «Челси» Томаса Тухеля.

«Пишут, уволили Нагельсманна из «Баварии». Ишь, эксцентрика какая. Говорят, Тухель будет. Даже любопытно, когда он по обыкновению снова со всеми разосрется», - гласит сообщение Уткина в социальных сетях.

Ранее стало известно, что «Бавария» договорилась с Тухелем о подписании трудового соглашения. Срок контракта между сторонами будет рассчитан на два с половиной года.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Василий Уткин Томас Тухель Юлиан Нагельсманн
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