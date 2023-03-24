Уткин отреагировал на приход Тухеля в «Баварию»

Блогер и журналист Василий Уткин прокомментировал решение мюнхенской «Баварии» отправить в отставку главного тренера Юлиана Нагельсманна, а на его место назначить экс-наставника «Челси» Томаса Тухеля.

«Пишут, уволили Нагельсманна из «Баварии». Ишь, эксцентрика какая. Говорят, Тухель будет. Даже любопытно, когда он по обыкновению снова со всеми разосрется», - гласит сообщение Уткина в социальных сетях.

Ранее стало известно, что «Бавария» договорилась с Тухелем о подписании трудового соглашения. Срок контракта между сторонами будет рассчитан на два с половиной года.