Названа причина, почему «Бавария» выбрала Тухеля

Экс-тренер «Челси» и «ПСЖ» Томас Тухель вскоре займет пост главного тренера мюнхенской «Баварии». Стороны провели переговоры и договорились о подписании контракта на два с половиной года.

Как стало известно инсайдеру Флориану Плеттенбергу, специалист сумел убедить руководство клуба в том, что сможет добиться прогресса с командой. Тренер обрисовал боссам «Баварии» свои планы и впечатлил их. Ожидается, что Тухель приступит к работе с командой в ближайший понедельник.

Следующий матч «Бавария» проведет против своего принципиального соперника - дортмундской «Боруссии». Встреча лидеров чемпионата Германии состоится 1 апреля.