Мюнхенская «Бавария» определилась со специалистом, который заменит у руля команды Юлиана Нагельсманна. Как сообщает посредством социальных сетей инсайдер Натан Гиссинг, новым главным тренером команды станет Томас Тухель.

Стороны уже провели переговоры. «Бавария» договорилась с Тухелем о подписании трудового соглашения на два с половиной года.

Последним местом работы Томаса был лондонский «Челси», который немец покинул осенью прошлого года.

В чемпионате Германии «Бавария» занимает второе место, отставая от лидирующей «Боруссии» на один балл. В Лиге чемпионов мюнхенцы вышли в ¼ финала, где сыграют с «Манчестер Сити».