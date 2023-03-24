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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» договорилась с Тухелем

24 Марта 2023 • 07:53 Комментировать

Мюнхенская «Бавария» определилась со специалистом, который заменит у руля команды Юлиана Нагельсманна. Как сообщает посредством социальных сетей инсайдер Натан Гиссинг, новым главным тренером команды станет Томас Тухель.

Стороны уже провели переговоры. «Бавария» договорилась с Тухелем о подписании трудового соглашения на два с половиной года.

Последним местом работы Томаса был лондонский «Челси», который немец покинул осенью прошлого года.

В чемпионате Германии «Бавария» занимает второе место, отставая от лидирующей «Боруссии» на один балл. В Лиге чемпионов мюнхенцы вышли в ¼ финала, где сыграют с «Манчестер Сити».

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Томас Тухель
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