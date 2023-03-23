Европейский топ-клуб предлагал за Головина 40 млн евро

Полузащитник сборной России и «Монако» Александр Головин мог сменить клубную прописку в январское трансферное окно. Согласно информации РБК, в услугах хавбека была заинтересована дортмундская «Боруссия».

Немецкий гранд предлагал за игрока 40 миллионов евро, однако Александр принял решение отказаться от перехода и заключил новый трудовой договор с монегасками.

Головин выступает за «Монако» с 2018 года. Его нынешний контракт с клубом рассчитан до середины 2026 года.

В текущем сезоне чемпионата Франции Александр провел 26 матчей, в которых забил шесть голов и отдал шесть ассистов.