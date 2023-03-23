В «Реале» назвали неожиданного фаворита на место Анчелотти

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес определился с приоритетным кандидатом на место главного тренера команды. Как стало известно журналистам Sport.es, руководитель видит у руля команды экс-игрока команды Хаби Алонсо, ныне работающего в леверкузенском «Байере».

Источник отмечает, что Перес ставит Алонсо выше всех других претендентов. Помимо него на пост рулевого «сливочных» сватают Томаса Тухеля, Рауля и Маурисио Почеттино.

Ранее сообщалось, что мадридский гранд принял решение уволить итальянца Карло Анчелотти по завершении нынешнего сезона. При этом его действующий контракт с «королевским» клубом истекает летом 2024.

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