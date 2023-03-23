«Бавария» нашла нового топ-нападающего

Бельгийский нападающий Ромелу Лукаку, который выступает за миланский «Интер» на правах аренды, может перебраться в немецкий чемпионат. Об этом рапортуют журналисты Fichajes.

Согласно данным источника, в подписании 29-летнего футболиста заинтересована мюнхенская «Бавария». Инициатором сделки выступает главный тренер команды Юлиан Нагельсманн. По его мнению, Лукаку является одним из лучших центрфорвардов мирового футбола.

Мюнхенский клуб проведет переговоры по трансферу Ромелу в летнее межсезонье.

В текущем сезоне чемпионата Италии бельгиец провел 15 матчей, в которых отметился тремя забитыми мячами и одним ассистом.