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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» подписала спонсорский контракт на 130 млн евро

22 Марта 2023 • 12:28 Комментировать

Мюнхенская «Бавария» заключила новое трудовое соглашение со своим спонсором – компанией Allianz, об этом рапортуют журналисты Sportbild.

Согласно данным источника, новый контракт между немецким топ-клубом и спонсором рассчитан до 2033 года. Согласно условиям контракта, за ближайшие десять лет немецкий гранд заработает порядка 130 миллионов евро.

В последнем матче «Бавария» потерпела поражение от леверкузенского «Байера» со счетом 1:2.

После 25 туров чемпионата Германии подопечные Юлиана Нагельсманна набрали 52 очка и занимают второе место в турнирной таблице Бундеслиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария
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