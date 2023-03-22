«Бавария» подписала спонсорский контракт на 130 млн евро

Мюнхенская «Бавария» заключила новое трудовое соглашение со своим спонсором – компанией Allianz, об этом рапортуют журналисты Sportbild.

Согласно данным источника, новый контракт между немецким топ-клубом и спонсором рассчитан до 2033 года. Согласно условиям контракта, за ближайшие десять лет немецкий гранд заработает порядка 130 миллионов евро.

В последнем матче «Бавария» потерпела поражение от леверкузенского «Байера» со счетом 1:2.

После 25 туров чемпионата Германии подопечные Юлиана Нагельсманна набрали 52 очка и занимают второе место в турнирной таблице Бундеслиги.