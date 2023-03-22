«Реал» решил уволить Анчелотти и нашёл замену

Мадридский «Реал» задумался над отставкой итальянца Карло Анчелотти после поражения от каталонской «Барселоны» (1:2) в матче 26-го тура чемпионата Испании.

Как сообщает Todofichajes, одним из фаворитов на пост рулевого «королевского» клуба считается нынешний наставник леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо. Напомним, что в бытность футболистом Алонсо выступал за мадридский коллектив с 2009 по 2014 год.

41-летний специалист занял пост главного тренера «Байера» в октябре 2022 года. Трудовое соглашение Хаби с «фармацевтами» рассчитано до конца июня 2024 года.

В Ла Лиге «Реал» занимает второе место, отставая от лидирующей «Барселоны» на 12 баллов.