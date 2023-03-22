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Чемпионат Германии. Бундеслига

В «Баварии» оценили работу Нагельсманна

22 Марта 2023 • 09:29 Комментировать

Президент мюнхенской «Баварии» Герберт Хайнер высказался о работе главного тренера команды Юлиана Нагельсманна.

«Нагельсманн прошел длинный путь. Юлиан – топ-тренер, он доказал это в Лиге чемпионов. Это отличный тактик и стратег, который проявляет себя на высочайшем уровне.

Мы заключили пятилетний контракт, потому что хотим построить что-то значимое. За полтора года уже заметен прогресс. Он отлично справляется», - цитирует Хайнера Kicker.

В Бундеслиге «Бавария» занимает второе место, отставая от лидирующей «Боруссии» на одно очко. В Лиге чемпионов мюнхенцы вышли в ¼ финала, где сыграют против «Манчестер Сити».

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Юлиан Нагельсманн Герберт Хайнер
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