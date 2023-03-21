Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

​«Барселона» связалась с талантливым игроком сборной Германии

21 Марта 2023 • 14:58 Комментировать

Представители «Барселоны» связались с полузащитником «Байера» Флорианом Вирцем. Каталонский клуб хотел узнать у 19-летнего футболиста его планы на будущее. Впрочем, переезд Вирца на «Камп Ноу» ближайшим летом почти исключён. Как сообщает немецкий Sky, полузащитник будет готов рассмотреть вариант со сменой клуба только после домашнего для Германии Евро-2024, не раньше.

В свои 19 лет Флориан Вирц уже оценивается специалистами портала transfermarkt в 70 миллионов евро. За первую команду «Байера» Вирц провёл 91 матч, в которых забил 21 гол и отдал 28 голевых передач.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Флориан Вирц трансферы футбола - лето 2023 Байер
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 21 Марта
15:42 · Германия. Бундеслига
Вирц: «Интерес «Барселоны»? Я только читал об этом»
14:58 · Германия. Бундеслига
​«Барселона» связалась с талантливым игроком сборной Германии
14:52 · Англия. Премьер-лига
Мерсон назвал условия, при которых «Ливерпуль» поборется за титул в следующем сезоне
14:39 · Германия. Бундеслига
Чупо-Мотинг: «К сожалению, я не смогу сыграть за сборную в ближайших матчах»
13:58 · Германия. Бундеслига
Гравенберх летом может покинуть «Баварию»
12:52 · Германия. Бундеслига
«Бавария» всё ещё далека от трансфера Вирца
12:41 · Германия. Бундеслига
Тренер «Айнтрахта» может заменить Анчелотти в «Реале»
12:15 · Германия. Бундеслига
Канселу может перейти в испанский гранд
10:52 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» не будет платить 70 миллионов евро за Канселу, но может попросить скидку
10:35 · Германия. Бундеслига
Гнабри не против покинуть «Баварию»
10:04 · Англия. Премьер-лига
Главный тренер «Айнтрахта» может сменить Конте в «Тоттенхэме»
09:51 · Германия. Бундеслига
Агент высказался о будущем Павара в «Баварии»
09:13 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» уверен, что купит Беллингема
20 Марта
22:59 · Германия. Бундеслига
Баллак восхитился текущей формой «Байера»
19:15 · Германия. Бундеслига
«Альтах» уволил Клозе с поста главного тренера
Все новости
Рекомендуем