​«Барселона» связалась с талантливым игроком сборной Германии

Представители «Барселоны» связались с полузащитником «Байера» Флорианом Вирцем. Каталонский клуб хотел узнать у 19-летнего футболиста его планы на будущее. Впрочем, переезд Вирца на «Камп Ноу» ближайшим летом почти исключён. Как сообщает немецкий Sky, полузащитник будет готов рассмотреть вариант со сменой клуба только после домашнего для Германии Евро-2024, не раньше.

В свои 19 лет Флориан Вирц уже оценивается специалистами портала transfermarkt в 70 миллионов евро. За первую команду «Байера» Вирц провёл 91 матч, в которых забил 21 гол и отдал 28 голевых передач.