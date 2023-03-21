Канселу может перейти в испанский гранд

Фланговый защитник Жоау Канселу, который выступает на правах аренды за мюнхенскую «Баварию», может продолжить карьеру в топ-клубе испанского чемпионата, сообщает посредством социальных сетей инсайдер Флориан Плеттенберг.

Журналист отметил, что португалец не впечатлил тренерский штаб «Баварии», а потому не будет выкуплен у «Манчестер Сити» в конце сезона. Этим хочет воспользоваться «Барселона», которая подыскивает усиление на правый фланг обороны.

В текущем сезоне Канселу принял участие в девяти поединках «Баварии», в которых отметился голом и четырьмя голевыми передачами.