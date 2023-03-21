Агент высказался о будущем Павара в «Баварии»

Футбольный агент Джозеф Моэн, который представляет интересы защитника сборной Франции и мюнхенской «Баварии» Бенжамена Павара, высказался о будущем своего клиента в немецком гранде.

«Новое соглашение с «Баварией»? В футболе может произойти любой поворот. Никогда не знаешь, что случится завтра. Но сейчас Павар доволен всем, он играет на той позиции, на которой ему комфортнее всего. У него отличные отношения с главным тренером Нагельсманном», - передает слова агента Tuttomercatoweb.

Срок действующего контракта 26-летнего игрока с «Баварией» рассчитан до лета 2024 года. В нынешнем сезоне чемпионата Германии Павар провел 22 поединка, забил три мяча и сделал одну голевую передачу.