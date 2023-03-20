​«Бавария» следит за двумя топ-форвардами из Серии А

«Бавария» продолжает работу по поиску нового центрального нападающего. Как сообщает Calciomercatoweb, мюнхенский клуб пристально следит за двумя игроками из Серии А – за Лаутаро Мартинесом из «Интера» и за Душаном Влаховичем из «Ювентуса».

Отметим, что слухи продолжают связывать «Баварию» с Гарри Кейном, но осуществить трансфер англичанина в летнее трансферное окно будет очень сложно.

Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают 25-летнего Лаутаро Мартинеса в 75 миллионов евро. Что касается 23-летнего Душана Влаховича, то его оценочная стоимость составляет 80 миллионов евро.