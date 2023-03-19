«Майнц» в последней атаке отобрал победу у «Фрайбурга»

25-й тур чемпионата Германии завершали отлично играющие в последнее время «Майнц» и «Фрайбург». В дебюте Людовик Ажорк забил гостям, но ВАР определил офсайд. В начале второй половины игры мяч оказался в других воротах, Рицу Доан отличился. Лишь на седьмой компенсированной минуте хозяева отыгрались после удара Карима Онисиво, и сразу прозвучал финальный свисток.
«Фрайбург» не удержал победный счет и занимает четвертое место с «Унионом». «Майнц» - делит восьмое.
Протокол игры
|55'Доан Рицу (0:1)
|(1:1) Онисиво Карим90'
Центнер Робин•Ханше-Ольсен Андреас•Бель Штефан•Фернандес Эдимилсон75' (Кор Доминик (75') •Да Коста Данни68' (Баркок Аймен (68') •Каси Антони• 88'Баррейро Леандро68' (Видмер Сильван (68') •Стах Антон•Ингвартсен Маркус60' (Онисиво Карим (60') •Чхэ-Сон Ли II75' (Nelson Weiper (75') •Ажорк Людовик 57'
Запасные: Лайч Максим•Хак Александер•Дамен Финн•Аарон Мартин
Флеккен Марк•Кюблер Лукас86' (Шмидт Кеннет (86') •Гинтер Маттиас• 36'Гульде Мануэль• 51'Сильдиллия Килианн•Эггештайн Максимилиан90' (Кайтель Янник (90') •Хёфлер Николас•Гюнтер Кристиан•Доан Рицу85' (Вайсхаупт Ноа (85') •Грегорич Михаэль90' (Петерсен Нильс (90') •Грифо Винченцо76' (Хёлер Лукас (76')
Запасные: Чон У-Ён II•Рохль Мерлин•Уфофф Бенджамин•Шаллаи Роланд
19 марта. Стадион "МЕВА Арена".
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