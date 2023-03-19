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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Майнц» в последней атаке отобрал победу у «Фрайбурга»

19 Марта 2023 • 23:29 Комментировать
Майнц
1:1
Фрайбург
окончен

25-й тур чемпионата Германии завершали отлично играющие в последнее время «Майнц» и «Фрайбург». В дебюте Людовик Ажорк забил гостям, но ВАР определил офсайд. В начале второй половины игры мяч оказался в других воротах, Рицу Доан отличился. Лишь на седьмой компенсированной минуте хозяева отыгрались после удара Карима Онисиво, и сразу прозвучал финальный свисток.

«Фрайбург» не удержал победный счет и занимает четвертое место с «Унионом». «Майнц» - делит восьмое.

Протокол игры  
Майнц1:1Фрайбург
  55'Доан Рицу (0:1)
(1:1) Онисиво Карим90'  
Центнер РобинХанше-Ольсен АндреасБель ШтефанФернандес Эдимилсон 75' (Кор Доминик ( 75') Да Коста Данни 68' (Баркок Аймен ( 68') Каси Антони  88'Баррейро Леандро 68' (Видмер Сильван ( 68') Стах АнтонИнгвартсен Маркус 60' (Онисиво Карим ( 60') Чхэ-Сон Ли II 75' (Nelson Weiper ( 75') Ажорк Людовик  57'
Запасные: Лайч МаксимХак АлександерДамен ФиннАарон Мартин
Флеккен МаркКюблер Лукас 86' (Шмидт Кеннет ( 86') Гинтер Маттиас  36'Гульде Мануэль  51'Сильдиллия КилианнЭггештайн Максимилиан 90' (Кайтель Янник ( 90') Хёфлер НиколасГюнтер КристианДоан Рицу 85' (Вайсхаупт Ноа ( 85') Грегорич Михаэль 90' (Петерсен Нильс ( 90') Грифо Винченцо 76' (Хёлер Лукас ( 76')
Запасные: Чон У-Ён IIРохль МерлинУфофф БенджаминШаллаи Роланд
19 марта. Стадион "МЕВА Арена".

 

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