«Майнц» в последней атаке отобрал победу у «Фрайбурга»

25-й тур чемпионата Германии завершали отлично играющие в последнее время «Майнц» и «Фрайбург». В дебюте Людовик Ажорк забил гостям, но ВАР определил офсайд. В начале второй половины игры мяч оказался в других воротах, Рицу Доан отличился. Лишь на седьмой компенсированной минуте хозяева отыгрались после удара Карима Онисиво, и сразу прозвучал финальный свисток.

«Фрайбург» не удержал победный счет и занимает четвертое место с «Унионом». «Майнц» - делит восьмое.