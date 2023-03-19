«Унион» прервал чёрную серию, обыграв «Айнтрахт»

В воскресенье встретились давно не побеждавшие представители топ-6 команд Бундеслиги, «Унион» и «Айнтрахт». Гости в два раза чаще контролировали мяч и постоянно искали счастья у чужих ворот, как и противник. После сухого первого тайма пошли голы. Рани Хедира вывел хозяев вперед, а Кевин Бехренс упрочил перевес - 2:0.

«Унион» вышел на чистое третье место, гости - шестые.