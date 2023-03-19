«Унион» прервал чёрную серию, обыграв «Айнтрахт»

В воскресенье встретились давно не побеждавшие представители топ-6 команд Бундеслиги, «Унион» и «Айнтрахт». Гости в два раза чаще контролировали мяч и постоянно искали счастья у чужих ворот, как и противник. После сухого первого тайма пошли голы. Рани Хедира вывел хозяев вперед, а Кевин Бехренс упрочил перевес - 2:0.
«Унион» вышел на чистое третье место, гости - шестые.
Протокол игры
|(1:0) Хедира Рани53'
|(2:0) Бехренс Кевин75'
Рённов Фредерик• 90'Духи Данило•Кнохе Робин• 60'Баумгартль Тимо86' (Пантович Милош (86') •Юранович Йосип•Зегуйн Пауль•Хедира Рани•Хаберер Яник86' (Лейте Диогу (86') •Гисельман Нико76' (Руссийон Жером (76') • 77'Бекер Шеральдо76' (Левелинг Джейми (76') •Сибачо Жордан67' (Бехренс Кевин (67')
Запасные: Лайдуни Аисса•Михель Свен•Торсби Мортен•Грилль Леннарт
Трапп Кевин•Тута• 57'Смолчич Хрвое•Н'Дика Эван•Бута•Ленц Кристофер73' (Макс Филипп (73') •Камада Даити82' (Алиду Фариде (82') •Соу Джибрил•Борре Рафаэль67' (Аларио Лукас (67') •Гётце Марио82' (Ааронсон Пакстен (82') •Коло-Муани Рандаль 83'
19 марта. Стадион "Ан дер Альтен Фёрстерай".
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