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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Унион» прервал чёрную серию, обыграв «Айнтрахт»

19 Марта 2023 • 19:27 Комментировать
Унион Берлин
2:0
Айнтрахт Фр
окончен

В воскресенье встретились давно не побеждавшие представители топ-6 команд Бундеслиги, «Унион» и «Айнтрахт». Гости в два раза чаще контролировали мяч и постоянно искали счастья у чужих ворот, как и противник. После сухого первого тайма пошли голы. Рани Хедира вывел хозяев вперед, а Кевин Бехренс упрочил перевес - 2:0.

«Унион» вышел на чистое третье место, гости - шестые.

Протокол игры  
Унион Берлин2:0Айнтрахт Фр
(1:0) Хедира Рани53'  
(2:0) Бехренс Кевин75'  
Рённов Фредерик  90'Духи ДанилоКнохе Робин  60'Баумгартль Тимо 86' (Пантович Милош ( 86') Юранович ЙосипЗегуйн ПаульХедира РаниХаберер Яник 86' (Лейте Диогу ( 86') Гисельман Нико 76' (Руссийон Жером ( 76'  77') Бекер Шеральдо 76' (Левелинг Джейми ( 76') Сибачо Жордан 67' (Бехренс Кевин ( 67')
Запасные: Лайдуни АиссаМихель СвенТорсби МортенГрилль Леннарт
Трапп КевинТута  57'Смолчич ХрвоеН'Дика ЭванБутаЛенц Кристофер 73' (Макс Филипп ( 73') Камада Даити 82' (Алиду Фариде ( 82') Соу ДжибрилБорре Рафаэль 67' (Аларио Лукас ( 67') Гётце Марио 82' (Ааронсон Пакстен ( 82') Коло-Муани Рандаль  83'
Запасные: Рамай ДиантКнауфф АнсгарЧендлер ТимотиХасебе МакотоЯкич Кристиян
19 марта. Стадион "Ан дер Альтен Фёрстерай".

 

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