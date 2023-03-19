«Боруссия» назвала минимальную цену Беллингема

Руководство дортмундской «Боруссии» выкатило новый ценник на полузащитника команды Джуда Беллингема. По информации Mundo Deportivo, «шмели» оценивают 19-летнего англичанина минимум в 125 миллионов евро.

Ранее в СМИ сообщалось об интересе к хавбеку со стороны мадридского «Реала» и ряда топ-клубов Английской премьер-лиги.

Беллингем выступает за команду из Дортмунда с лета 2020 года. Срок действующего контракта Джуда со «шмелями» рассчитан до конца сезона-2024/2025.

В нынешнем сезоне Бундеслиги полузащитник провел 24 матча, отметившись четырьмя голами и четырьмя ассистами.