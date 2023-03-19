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Чемпионат Германии. Бундеслига

Терзич оценил победу «Боруссии» со счётом 6:1

19 Марта 2023 • 09:04 Комментировать

Наставник дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич поделился впечатлениями от разгромной победы над «Кёльном» (6:1) в рамках 25-го тура чемпионата Германии.

«Боруссия» показала отличную игру, мы контролировали ход встречи с начала и до финального свистка. В этом матче никто не выпадал из игры, все футболисты отлично себя проявили. Отлично, что мы уходим на перерыв в таком настроении», - цитирует тренера пресс-служба клуба.

«Боруссия» с 53 баллами лидирует в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. Подопечные Терзича опережают идущую второй «Баварию» на один балл, при этом мюнхенцы имеют одну игру в запасе.

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Эдин Терзич
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