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«Айнтрахт» отпустит Коло-Муани, если за него предложат 120 млн евро

18 Марта 2023 • 20:56 Комментировать
Унион Берлин
...
Айнтрахт Фр
Через 20 ч. 7 мин.

Нападающий франкфуртского «Айнтрахта» Рандаль Коло-Муани может быть продан за очень солидную сумму.

Французский игрок интересен множеству грандов, однако приобрести его грядущим летом будет непросто из-за требований «Айнтрахта». Как сообщает журналист Кристиан Фальк, лишь предложение в размере 120 млн евро заставит руководство франкфуртцев согласиться на продажу 24-летнего форварда. Главным претендентом на футболиста остаётся «Манчестер Юнайтед», однако конкретных предложений пока не поступало.

Рандаль Коло-Муани оценивается экспертами Transfermarkt в 37 млн евро.  В текущем сезоне на его счету 16 голов и 14 ассистов в 34 матчах.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Айнтрахт Франкфурт трансферы футбола - лето 2023 Рандаль Коло-Муани
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УНИОН БЕРЛИН АЙНТРАХТ ФР
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