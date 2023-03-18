«Айнтрахт» отпустит Коло-Муани, если за него предложат 120 млн евро

Нападающий франкфуртского «Айнтрахта» Рандаль Коло-Муани может быть продан за очень солидную сумму.

Французский игрок интересен множеству грандов, однако приобрести его грядущим летом будет непросто из-за требований «Айнтрахта». Как сообщает журналист Кристиан Фальк, лишь предложение в размере 120 млн евро заставит руководство франкфуртцев согласиться на продажу 24-летнего форварда. Главным претендентом на футболиста остаётся «Манчестер Юнайтед», однако конкретных предложений пока не поступало.

Рандаль Коло-Муани оценивается экспертами Transfermarkt в 37 млн евро. В текущем сезоне на его счету 16 голов и 14 ассистов в 34 матчах.