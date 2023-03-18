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«Хоффенхайм» разобрался с «Гертой» и прервал чёрную серию

18 Марта 2023 • 19:29 Комментировать
Хоффенхайм
3:1
Герта
окончен

Застрявший в череде поражений «Хоффенхайм» наконец-то выбрался с последнего места по итогам субботнего матча с прямыми конкурентами из «Герты». Дубль Андрея Крамарича с пенальти предопределил судьбу игры, а Ила Бебу в начале второго тайма снял все вопросы - 3:0. Лишь на третьей компенсированной минуте гости забили гол престижа.

«Хоффенхайм» прыгнул на три строчки вверх и опередил противника.

Протокол игры  
Хоффенхайм3:1Герта
(1:0) Крамарич Андрей24'  
(2:0) Крамарич Андрей37'  
(3:0) Бебу Ила51'  
  90'Йоветич Стеван (3:1)
Бауманн ОливерАкпогума КевинФогт Кевин 84' (Бисакшич Эрмин ( 84') Брукс ДжонКадержабек ПавелГайгер ДеннисСков Роберт 84' (Дилейни Томас ( 84') Штиллер Анджело 84' (Анхелиньо Хосе ( 84') Баумгартнер Кристоф 69' (Даббур Мунас ( 69'  71') Бебу ИлаКрамарич Андрей 76' (Беккер Финн ( 76')
Запасные: Бишоф ТомФилипп ЛукаТохумджу УмутРуди Себастьян
Кристенсен ОливерУремович ФилипРохель АгустинПлаттенхардт Марвин 65' (Кенни Джонджо ( 65') Рихтер Марко  27' 65' (Боатенг Кевин-Принс ( 65') Джигерджи Толга 46' (Йоветич Стеван ( 46') Миттельштедт Максимилиан  86'Тусар ЛюкаСердар Суат 73' (Канга Вилфрид ( 73') Нганкам Жессик  79'Нидерлехнер Флориан 46' (Лукебакио Доди ( 46')
Запасные: Пекарик ПетерЯрстейн РунеЭрнст ТьяркШерхант Дерри
18 марта. Стадион "Презеро Арена".

 

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Герта Хоффенхайм
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