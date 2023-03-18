«Хоффенхайм» разобрался с «Гертой» и прервал чёрную серию

Застрявший в череде поражений «Хоффенхайм» наконец-то выбрался с последнего места по итогам субботнего матча с прямыми конкурентами из «Герты». Дубль Андрея Крамарича с пенальти предопределил судьбу игры, а Ила Бебу в начале второго тайма снял все вопросы - 3:0. Лишь на третьей компенсированной минуте гости забили гол престижа.
«Хоффенхайм» прыгнул на три строчки вверх и опередил противника.
Протокол игры
|(1:0) Крамарич Андрей24'
|(2:0) Крамарич Андрей37'
|(3:0) Бебу Ила51'
|90'Йоветич Стеван (3:1)
Бауманн Оливер•Акпогума Кевин•Фогт Кевин84' (Бисакшич Эрмин (84') •Брукс Джон•Кадержабек Павел•Гайгер Деннис•Сков Роберт84' (Дилейни Томас (84') •Штиллер Анджело84' (Анхелиньо Хосе (84') •Баумгартнер Кристоф69' (Даббур Мунас (69') • 71'Бебу Ила•Крамарич Андрей76' (Беккер Финн (76')
Запасные: Бишоф Том•Филипп Лука•Тохумджу Умут•Руди Себастьян
Кристенсен Оливер•Уремович Филип•Рохель Агустин•Платтенхардт Марвин65' (Кенни Джонджо (65') •Рихтер Марко 27'65' (Боатенг Кевин-Принс (65') •Джигерджи Толга46' (Йоветич Стеван (46') •Миттельштедт Максимилиан• 86'Тусар Люка•Сердар Суат73' (Канга Вилфрид (73') •Нганкам Жессик• 79'Нидерлехнер Флориан46' (Лукебакио Доди (46')
Запасные: Пекарик Петер•Ярстейн Руне•Эрнст Тьярк•Шерхант Дерри
18 марта. Стадион "Презеро Арена".
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