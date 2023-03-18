«Хоффенхайм» разобрался с «Гертой» и прервал чёрную серию

Застрявший в череде поражений «Хоффенхайм» наконец-то выбрался с последнего места по итогам субботнего матча с прямыми конкурентами из «Герты». Дубль Андрея Крамарича с пенальти предопределил судьбу игры, а Ила Бебу в начале второго тайма снял все вопросы - 3:0. Лишь на третьей компенсированной минуте гости забили гол престижа.

«Хоффенхайм» прыгнул на три строчки вверх и опередил противника.