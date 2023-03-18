«Вольфсбург» обыграл «Штутгарт» и отправил соперника на последнее место

Как и в некоторых других матчах 25-го тура в споре «Штутгарта» и «Вольфсбурга» всё решилось на первых минутах второго тайма. «Волки» реализовали свой шанс стараниями Омара Мармуша и довели дело до победы (1:0). Это позволило им выйти на седьмую строчку в таблице, а вот противник откатился в зону вылета.