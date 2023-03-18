«Вольфсбург» обыграл «Штутгарт» и отправил соперника на последнее место

Как и в некоторых других матчах 25-го тура в споре «Штутгарта» и «Вольфсбурга» всё решилось на первых минутах второго тайма. «Волки» реализовали свой шанс стараниями Омара Мармуша и довели дело до победы (1:0). Это позволило им выйти на седьмую строчку в таблице, а вот противник откатился в зону вылета.
Протокол игры
|56'Мармуш Омар (0:1)
Бредлов Фабиан•Антон Вальдемар63' (Вагноман Жоша (63') •Мавропанос Константинос•Ито Хироки•Соса Борна•Эндо Ватару•Каразор Атакан 9'62' (Мийо Энцо (62') •Харагути Генки88' (Пфайффер Лука (88') •Диаш Жиль62' (Кулибали Танги (62') •Мвумпа Силас•Фюрих Крис62' (Томаш Тьягу (62')
Кастельс Коэн•Фишер Килиан•Лакруа Максанс•Ван де Вен Микки•Отавио Пауло81' (Борнаув Себастьян (81') •Нмеча Феликс76' (Гилавоги Жошуа (76') •Арнольд Максимилиан•Герхардт Янник•Виммер Патрик58' (Паредес Кевин (58') •Мармуш Омар82' (Винд Йонас (82') •Каминьски Якуб58' (Баку Ридле (58')
Запасные: Коцца Николя•Амброс Лукас•Сванберг Маттиас•Перван Павао
18 марта. Стадион "Мерседес-Бенц-Арена" (Штуттгарт).
Бан пользователя