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«Вольфсбург» обыграл «Штутгарт» и отправил соперника на последнее место

18 Марта 2023 • 19:28 Комментировать
Штутгарт
0:1
Вольфсбург
окончен

Как и в некоторых других матчах 25-го тура в споре «Штутгарта» и «Вольфсбурга» всё решилось на первых минутах второго тайма. «Волки» реализовали свой шанс стараниями Омара Мармуша и довели дело до победы (1:0). Это позволило им выйти на седьмую строчку в таблице, а вот противник откатился в зону вылета.

Протокол игры  
Штутгарт0:1Вольфсбург
  56'Мармуш Омар (0:1)
Бредлов ФабианАнтон Вальдемар 63' (Вагноман Жоша ( 63') Мавропанос КонстантиносИто ХирокиСоса БорнаЭндо ВатаруКаразор Атакан  9' 62' (Мийо Энцо ( 62') Харагути Генки 88' (Пфайффер Лука ( 88') Диаш Жиль 62' (Кулибали Танги ( 62') Мвумпа СиласФюрих Крис 62' (Томаш Тьягу ( 62')
Запасные: Мюллер ФлорианЭглофф ЛилианПереа ХуанЗагаду Дан-Аксель
Кастельс КоэнФишер КилианЛакруа МаксансВан де Вен МиккиОтавио Пауло 81' (Борнаув Себастьян ( 81') Нмеча Феликс 76' (Гилавоги Жошуа ( 76') Арнольд МаксимилианГерхардт ЯнникВиммер Патрик 58' (Паредес Кевин ( 58') Мармуш Омар 82' (Винд Йонас ( 82') Каминьски Якуб 58' (Баку Ридле ( 58')
Запасные: Коцца НиколяАмброс ЛукасСванберг МаттиасПерван Павао
18 марта. Стадион "Мерседес-Бенц-Арена" (Штуттгарт).

 

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Вольфсбург Штутгарт
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