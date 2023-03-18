Скандал в «Баварии: «крот» слил тактические наработки Нагельсманна

В Германии прогремел скандал, связанный с мюнхенской «Баварией». Издание Bild опубликовало тактические заметки главного тренера чемпиона Бундеслиги Юлиана Нагельсманна на матч против «Бохума», состоявшийся в феврале. Специалист был взбешен сливом информации в СМИ.

«Меня это взбесило. Человек, который это сделал, вредит команде. Очень сложно найти крота в коллективе. Не могу понять, с какой целью это было сделано. Не думаю, что дело в деньгах», - передает слова наставника Bayern & Germany.

Ближайший матч «Бавария» проведет против леверкузенского «Байера» в чемпионате Германии. Игра состоится в воскресенье, 19 марта.