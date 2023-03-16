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Чемпионат Германии. Бундеслига

​Минимальная цена Беллингема – 125 миллионов евро

16 Марта 2023 • 15:45 Комментировать

На трансфером рынке разгорается активная борьба за трансфер Джуда Беллингема. Главными претендентами на подписание 19-летнего полузащитника дортмундской «Боруссии» считались «Ливерпуль» и «Реал». Впрочем, последняя информация даёт понять, что «Манчестер Юнайтед» тоже в гонке.

Как сообщает The Telegraph, минимальная цена, за которую Джуд Беллингем может быть продан, составляет 125 миллионов евро. Ранее в прессе активно называлась более крупная сумма – 150 миллионов евро.

Высокий ценник может стать проблемой для претендентов на Джуда Беллингема. Так, например, финансовые возможности «Ливерпуля» будут не такими широкими, если команда не финиширует в топ-4 Премьер-лиги.  

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Ливерпуль Манчестер Юнайтед Боруссия Дортмунд трансферы футбола - лето 2023 Джуд Беллингем
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