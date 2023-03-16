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Фабрицио Романо: «Только «сумасшедшее» предложение заставит «Айнтрахт» продать Рандаля Коло-Муани»

16 Марта 2023 • 10:17 Комментировать
Унион Берлин
...
Айнтрахт Фр
19.03 17:30

Известный инсайдер Фабрицио Романо высказался о будущем нападающего «Айнтрахта» Рандаля Коло-Муани.

Ранее сообщалось, что интерес к 24-летнему французу проявляют «Манчестер Юнайтед», «Бавария» и «ПСЖ». Ожидается, что сумма вероятного трансфера может составить более 100 миллионов евро.

«Только «сумасшедшее» предложение заставит «Айнтрахт» продать Рандаля Коло-Муани», — сказал Романо.

Действующий контракт Коло-Муани с «Айнтрахтом» рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Франции в 37 миллионов евро.

В нынешнем сезоне форвард провёл в футболке немецкого клуба 34 матча, забил 16 голов и отдал 14 результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Айнтрахт Франкфурт Рандаль Коло-Муани
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УНИОН БЕРЛИН АЙНТРАХТ ФР
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