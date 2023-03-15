​«Боруссия» настроена сохранить Брандта на фоне интереса «Арсенала»

Атакующий полузащитник дортмундской «Боруссии» Юлиан Брандт находится в сфере интересов «Арсенала». На этом фоне «шмели» хотят сохранить в своих рядах 26-летнего футболиста. Как сообщает Bild, «Боруссия» готова начать с Брандтом переговоры о продлении контракта.

Действующее трудовое соглашение связывает Юлиана Брандта с «Боруссией» до средины 2024 года. Таким образом, дортмундцы могут оказаться в невыгодном положении, когда летом им придётся продать игрока, чтобы не потерять через год бесплатно. «Шмели» надеются не доводить дело до этого.

Всего за «Боруссию» Юлиан Брандт провёл 159 матчей, в которых забил 29 голов и отдал 30 голевых передач.