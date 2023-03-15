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Чемпионат Германии. Бундеслига

​«Реал» нашёл замену Модричу и предложил 140 миллионов евро слухи

15 Марта 2023 • 14:52 Комментировать

На трансферном рынке разгорается битва за трансфер полузащитника Джуда Беллингема из дортмундской «Боруссии». Основными претендентами на подписание 19-летнего англичанина считаются «Ливерпуль» и «Реал».

Как сообщает испанское издание Sport, «Реал» уже направил своих представителей на переговоры с «Боруссией». Предложение мадридцев составляет 140 миллионов евро, из которых 40 миллионов являются бонусами.

На страницах TodoFichajes отмечается, что президент «Реала» Флорентино Перес считает Джуда Беллингема идеальной заменой для Луки Модрича. 37-летний хорват постепенно выходит на закат карьеры.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Боруссия Дортмунд Лука Модрич трансферы футбола - лето 2023 Джуд Беллингем
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