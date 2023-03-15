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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» отказалась от покупки Осимхена - названа причина

15 Марта 2023 • 09:53 Комментировать

Мюнхенская «Бавария» вряд ли подпишет нападающего «Наполи» Виктора Осимхена. Об этом сообщил инсайдер Флориан Плеттенберг. Этот трансфер будет очень дорогим для немецкого гранда – неаполитанцы оценивают своего лидера минимум в 100 миллионов евро. Чемпион Бундеслиги не готов таким тратам.

Помимо «Баварии» заинтересованность в услугах Осимхена проявляют «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед» и лондонский «Челси».

В текущем сезоне чемпионата Италии Виктор провел 22 поединка, отметившись 19 забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами. Действующий контракт нападающего с «Наполи» рассчитан до лета 2025 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Наполи Виктор Осимхен
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