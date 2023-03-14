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Люка Эрнандес близок к продлению контракта с «Баварией»

14 Марта 2023 • 18:36 Комментировать

Переговоры о продлении контракта между «Баварией» и защитником Люкой Эрнандесом проходят позитивно. Как сообщает в социальных сетях журналист Флориан Плеттенберг, стороны близки к окончательному соглашению.

Действующий контракт связывает Люку Эрнандеса с «Баварий» до средины 2024 года. За мюнхенский клуб француз выступает с лета 2019 года. С тех пор Эрнандес провёл 107 официальных матчей, в которых забил два гола и отдал восемь результативных передач на партнёров.

Ближайший матч «Бавария» проведёт в воскресенье, 19 марта. Команда Юлиана Нагельсманна будет играть против «Байера».

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Люка Эрнандес
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