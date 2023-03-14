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Чемпионат Германии. Бундеслига

30-летняя женщина пострадала из-за «файера» в ходе Рурского дерби

14 Марта 2023 • 08:17 Комментировать
Шальке 04
2:2
Боруссия Д
окончен

Рурское дерби между «Шальке» и «Боруссией» из Дортмунда, как всегда, прошло с огоньком - команды забили друг другу по два мяча, а «Боруссия» впервые в 2023 году не выиграла в чемпионате Германии. Жарко было не только на поле - как всегда, поклонники обеих команд устроили яркое огненное шоу с использованием «файеров» и бенгальских огней.

И одна из подобных пиротехнических игрушек разорвалась в непосредственной близи от 30-летней Марл. Женщину увезли в больницу, в ее глазу были обнаружены мелкие ошметки разорвавшейся пиротехники. Также досталось 58-летнему фотографу, на котором после «попадания» затлела куртка, но он успел сбросить ее.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Шальке 04
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