30-летняя женщина пострадала из-за «файера» в ходе Рурского дерби

Рурское дерби между «Шальке» и «Боруссией» из Дортмунда, как всегда, прошло с огоньком - команды забили друг другу по два мяча, а «Боруссия» впервые в 2023 году не выиграла в чемпионате Германии. Жарко было не только на поле - как всегда, поклонники обеих команд устроили яркое огненное шоу с использованием «файеров» и бенгальских огней.

И одна из подобных пиротехнических игрушек разорвалась в непосредственной близи от 30-летней Марл. Женщину увезли в больницу, в ее глазу были обнаружены мелкие ошметки разорвавшейся пиротехники. Также досталось 58-летнему фотографу, на котором после «попадания» затлела куртка, но он успел сбросить ее.