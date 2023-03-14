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Чемпионат Германии. Бундеслига

В «Боруссии» приняли решение по Менье

14 Марта 2023 • 08:10 Комментировать

Бельгийский защитник Тома Менье близок к уходу из дортмундской «Боруссии» по завершении нынешнего сезона. Об этом стало известно журналистам Calciomercato.

По данным источника, главный тренер «шмелей» Эдин Терзич больше не заинтересован в сотрудничестве с 31-летним игроком и одобрил его уход. Контракт Менье с клубом рассчитан до середины 2024 года, а его трансферная стоимость оценивается в 6,5 миллиона евро.

Тома защищает цвета дортмундского коллектива с 2020 года. В нынешнем сезоне Бундеслиги защитник сыграл девять матчей, в которых получил две желтые карточки.

Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны «Барселоны».

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Тома Менье
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