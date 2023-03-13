Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» будет сотрудничать с клубом МЛС

13 Марта 2023 • 19:31 Комментировать

Мюнхенская «Бавария» объявила посредством официальных ресурсов о подписании соглашения о сотрудничестве с американским клубом из МЛС – «Лос-Анджелесом». Клубы уже создали совместное предприятие, оно будет иметь штаб-квартиру в городе Мюнхен. Цель партнёрства – развитие молодых футбольных талантов.

Как отметил Оливер Кан, спортивный директор «Баварии», такое сотрудничество принесёт пользу обеим сторонам сделки, так как она принесёт пользу молодым игрокам.

«Бавария» на данный момент возглавляет турнирную таблицу Бундеслиги, набрав 52 очка после 24-х прошедших туров. Отрыв от второго места – два пункта.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Оливер Кан Лос-Анджелес
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 13 Марта
20:37 · Германия. Бундеслига
Гвардиол рассказал о своих целях
19:31 · Германия. Бундеслига
«Бавария» будет сотрудничать с клубом МЛС
18:04 · Англия. Премьер-лига
Названа самая посещаемая арена клубов топ-5 лиг Европы
16:26 · Германия. Бундеслига
«Милан» может усилиться игроком сборной Японии
15:39 · Англия. Премьер-лига
Де Брёйне: «Нас ждёт очень сложный матч против «РБ Лейпцига»
15:07 · Германия. Бундеслига
Приход Беллингема может повлиять на решение Крооса по новому контракту
14:02 · Англия. Премьер-лига
«Реал» или «Ливерпуль»: назван фаворит на Беллингема
13:14 · Германия. Бундеслига
Павар намерен продлить контракт с «Баварией»
11:26 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» точно не станет выкупать Канселу за 70 миллионов евро
11:20 · Германия. Бундеслига
Модрич не прочь остаться в «Реале», даже если клуб купит Беллингема
10:44 · Германия. Бундеслига
Трансфер Беллингема может стоить «Реалу» 140 миллионов евро
10:39 · Англия. Премьер-лига
«ПСЖ» хочет вернуть Диаби, но француз также находится в шорт-листе двух клубов из АПЛ
09:17 · Германия. Бундеслига
Мбаппе оценил уровень Мусиалы
12 Марта
23:25 · Германия. Бундеслига
«Вольфсбург» отобрал у «Униона» нелогичную победу
21:42 · Германия. Бундеслига
Флик высказался о решении не вызывать Мюллера на ближайшие матчи сборной Германии
Все новости
Рекомендуем