«Бавария» будет сотрудничать с клубом МЛС

Мюнхенская «Бавария» объявила посредством официальных ресурсов о подписании соглашения о сотрудничестве с американским клубом из МЛС – «Лос-Анджелесом». Клубы уже создали совместное предприятие, оно будет иметь штаб-квартиру в городе Мюнхен. Цель партнёрства – развитие молодых футбольных талантов.

Как отметил Оливер Кан, спортивный директор «Баварии», такое сотрудничество принесёт пользу обеим сторонам сделки, так как она принесёт пользу молодым игрокам.

«Бавария» на данный момент возглавляет турнирную таблицу Бундеслиги, набрав 52 очка после 24-х прошедших туров. Отрыв от второго места – два пункта.