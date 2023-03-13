Мбаппе оценил уровень Мусиалы

Звездный нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе высказался относительно форварда мюнхенской «Баварии» Джамала Мусиалы после очного противостояния команд в плей-офф Лиги чемпионов УЕФА.

«Мусиала – топ-футболит. Топ», - передает слова француза журналист Флориан Плеттенберг в своих социальных сетях.

Напомним, что парижский гранд вылетел из Лиги чемпионов, уступив «Баварии» по сумме двух матчей (0:1, 0:2).

В этом сезоне Мусиала принял участие в 34 поединках за мюнхенский гранд, отметившись 15 забитыми мячами и 12 голевыми передачами. Его трансферная стоимость оценивается в 100 миллионов евро.