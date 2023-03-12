«Вольфсбург» отобрал у «Униона» нелогичную победу

24-й тур чемпионата Германии завершало противостояние «Вольфсбурга» и «Униона». Команды бились на равных, а игра могла завершиться в любую сторону. В начале встречи Матиас Свандберг со штрафного метров с 25 зарядил в штангу. Омар Мармуш также мог огорчить недавних лидеров, когда оказался один на один с голкипером, мяч был убран в сторону, удар и промах. В середине второго тайма гости нелогично повели. Йосип Юранович плотно пробил по центру с 11-метрового и открыл счет. Вскоре вышедший на замену Патрик Виммер с линии штрафной направил мяч в сетку ворот «Униона» - 1:1.

Берлинцы делят четвертое место, не сумев победить в четвертом матче кряду. «Волки» восьмые.