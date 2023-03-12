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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Вольфсбург» отобрал у «Униона» нелогичную победу

12 Марта 2023 • 23:25 Комментировать
Вольфсбург
1:1
Унион Берлин
окончен

24-й тур чемпионата Германии завершало противостояние «Вольфсбурга» и «Униона». Команды бились на равных, а игра могла завершиться в любую сторону. В начале встречи Матиас Свандберг со штрафного метров с 25 зарядил в штангу. Омар Мармуш также мог огорчить недавних лидеров, когда оказался один на один с голкипером, мяч был убран в сторону, удар и промах. В середине второго тайма гости нелогично повели. Йосип Юранович плотно пробил по центру с 11-метрового и открыл счет. Вскоре вышедший на замену Патрик Виммер с линии штрафной направил мяч в сетку ворот «Униона» - 1:1.

Берлинцы делят четвертое место, не сумев победить в четвертом матче кряду. «Волки» восьмые.

Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
Вольфсбург1:1Унион Берлин
  72'Юранович Йосип (0:1)
(1:1) Виммер Патрик84'  
Кастельс КоэнФишер Килиан 82' (Каминьски Якуб ( 82') Борнаув Себастьян  73'Ван де Вен МиккиОтавио Пауло 82' (Виммер Патрик ( 82') Нмеча ФеликсГилавоги ЖошуаГерхардт Янник 82' (Паредес Кевин ( 82') Сванберг Маттиас 82' (Баку Ридле ( 82') Винд Йонас 64' (Нмеча Лукас ( 64') Мармуш Омар
Запасные: Коцца НиколяВальдшмидт ЛукаЛакруа МаксансПерван Павао
Рённов ФредерикДухи Данило 62' (Баумгартль Тимо ( 62') Кнохе РобинЛейте Диогу  74'Юранович ЙосипЛайдуни Аисса 77' (Хаберер Яник ( 77') Хедира Рани  6' 63' (Зегуйн Пауль ( 63') Торсби Мортен  14'Гисельман Нико 63' (Руссийон Жером ( 63') Бекер Шеральдо 85' (Бехренс Кевин ( 85') Михель Свен
Запасные: Сибачо ЖорданТриммель КристоферЛевелинг ДжеймиГрилль Леннарт
12 марта. Стадион "Фольксваген-Арена" (Вольфсбург).

 

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