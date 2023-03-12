«Вольфсбург» отобрал у «Униона» нелогичную победу

24-й тур чемпионата Германии завершало противостояние «Вольфсбурга» и «Униона». Команды бились на равных, а игра могла завершиться в любую сторону. В начале встречи Матиас Свандберг со штрафного метров с 25 зарядил в штангу. Омар Мармуш также мог огорчить недавних лидеров, когда оказался один на один с голкипером, мяч был убран в сторону, удар и промах. В середине второго тайма гости нелогично повели. Йосип Юранович плотно пробил по центру с 11-метрового и открыл счет. Вскоре вышедший на замену Патрик Виммер с линии штрафной направил мяч в сетку ворот «Униона» - 1:1.
Берлинцы делят четвертое место, не сумев победить в четвертом матче кряду. «Волки» восьмые.
Видеотрансляция матча Вольфсбург - Унион Берлин
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Протокол игры
|72'Юранович Йосип (0:1)
|(1:1) Виммер Патрик84'
Кастельс Коэн•Фишер Килиан82' (Каминьски Якуб (82') •Борнаув Себастьян• 73'Ван де Вен Микки•Отавио Пауло82' (Виммер Патрик (82') •Нмеча Феликс•Гилавоги Жошуа•Герхардт Янник82' (Паредес Кевин (82') •Сванберг Маттиас82' (Баку Ридле (82') •Винд Йонас64' (Нмеча Лукас (64') •Мармуш Омар
Рённов Фредерик•Духи Данило62' (Баумгартль Тимо (62') •Кнохе Робин•Лейте Диогу• 74'Юранович Йосип•Лайдуни Аисса77' (Хаберер Яник (77') •Хедира Рани 6'63' (Зегуйн Пауль (63') •Торсби Мортен• 14'Гисельман Нико63' (Руссийон Жером (63') •Бекер Шеральдо85' (Бехренс Кевин (85') •Михель Свен
12 марта. Стадион "Фольксваген-Арена" (Вольфсбург).
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