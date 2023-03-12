«Фрайбург» перед финальным свистком дожал главного аутсайдера

В чемпионате Германии подходит к концу 24-й тур. Один из лидеров, «Фрайбург», едва не потерял очки в споре с главным аутсайдером, «Хоффенхаймом». Нельзя сказать, что громадная разница в таблице как-то особо ощущалась на поле, ударов в створ почти не было, и практически все удары, направленные в рамку, становились голевыми.

В самом дебюте хозяева повели после результативной попытки Максимилиана Эггештайна. Анджело Штиллер восстановил паритет спустя тайм. И лишь на 89-й минуте Доан Рицу вырвал для хозяев победу - 2:1.

«Фрайбург» настиг идущий на третьем месте «РБ Лейпциг», а «Хоффенхайм» остается на дне, наращивая статистику проигрышной серии.