«Фрайбург» перед финальным свистком дожал главного аутсайдера

В чемпионате Германии подходит к концу 24-й тур. Один из лидеров, «Фрайбург», едва не потерял очки в споре с главным аутсайдером, «Хоффенхаймом». Нельзя сказать, что громадная разница в таблице как-то особо ощущалась на поле, ударов в створ почти не было, и практически все удары, направленные в рамку, становились голевыми.
В самом дебюте хозяева повели после результативной попытки Максимилиана Эггештайна. Анджело Штиллер восстановил паритет спустя тайм. И лишь на 89-й минуте Доан Рицу вырвал для хозяев победу - 2:1.
«Фрайбург» настиг идущий на третьем месте «РБ Лейпциг», а «Хоффенхайм» остается на дне, наращивая статистику проигрышной серии.
Протокол игры
|(1:0) Эггештайн Максимилиан5'
|49'Штиллер Анджело (1:1)
|(2:1) Доан Рицу89'
Флеккен Марк•Кюблер Лукас65' (Вайсхаупт Ноа (65') •Гинтер Маттиас•Гульде Мануэль•Гюнтер Кристиан•Доан Рицу90' (Кайтель Янник (90') •Эггештайн Максимилиан•Хёфлер Николас• 67'Грифо Винченцо65' (Сильдиллия Килианн (65') •Хёлер Лукас80' (Петерсен Нильс (80') • 90'Грегорич Михаэль80' (Чон У-Ён II (80')
Запасные: Рохль Мерлин•Шмидт Кеннет•Уфофф Бенджамин•Шаллаи Роланд
Бауманн Оливер•Кабак Озан 52'• 85'Брукс Джон• 85'Акпогума Кевин• 90'Кадержабек Павел•Беккер Финн75' (Дамар Мухаммед (75') •Гайгер Деннис• 73'Штиллер Анджело86' (Бисакшич Эрмин (86') •Сков Роберт75' (Анхелиньо Хосе (75') •Даббур Мунас87' (Тохумджу Умут (87') •Бебу Ила78' (Асллани Фисник (78')
Запасные: Крамарич Андрей•Бишоф Том•Филипп Лука•Дилейни Томас
12 марта. Стадион "Европа-парк-Штадион".
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