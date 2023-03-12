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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Фрайбург» перед финальным свистком дожал главного аутсайдера

12 Марта 2023 • 19:39 Комментировать
Фрайбург
2:1
Хоффенхайм
окончен

В чемпионате Германии подходит к концу 24-й тур. Один из лидеров, «Фрайбург», едва не потерял очки в споре с главным аутсайдером, «Хоффенхаймом». Нельзя сказать, что громадная разница в таблице как-то особо ощущалась на поле, ударов в створ почти не было, и практически все удары, направленные в рамку, становились голевыми.

В самом дебюте хозяева повели после результативной попытки Максимилиана Эггештайна. Анджело Штиллер восстановил паритет спустя тайм. И лишь на 89-й минуте Доан Рицу вырвал для хозяев победу - 2:1.

«Фрайбург» настиг идущий на третьем месте «РБ Лейпциг», а «Хоффенхайм» остается на дне, наращивая статистику проигрышной серии.

Протокол игры  
Фрайбург2:1Хоффенхайм
(1:0) Эггештайн Максимилиан5'  
  49'Штиллер Анджело (1:1)
(2:1) Доан Рицу89'  
Флеккен МаркКюблер Лукас 65' (Вайсхаупт Ноа ( 65') Гинтер МаттиасГульде МануэльГюнтер КристианДоан Рицу 90' (Кайтель Янник ( 90') Эггештайн МаксимилианХёфлер Николас  67'Грифо Винченцо 65' (Сильдиллия Килианн ( 65') Хёлер Лукас 80' (Петерсен Нильс ( 80'  90') Грегорич Михаэль 80' (Чон У-Ён II ( 80')
Запасные: Рохль МерлинШмидт КеннетУфофф БенджаминШаллаи Роланд
Бауманн ОливерКабак Озан  52'  85'Брукс Джон  85'Акпогума Кевин  90'Кадержабек ПавелБеккер Финн 75' (Дамар Мухаммед ( 75') Гайгер Деннис  73'Штиллер Анджело 86' (Бисакшич Эрмин ( 86') Сков Роберт 75' (Анхелиньо Хосе ( 75') Даббур Мунас 87' (Тохумджу Умут ( 87') Бебу Ила 78' (Асллани Фисник ( 78')
Запасные: Крамарич АндрейБишоф ТомФилипп ЛукаДилейни Томас
12 марта. Стадион "Европа-парк-Штадион".

 

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