​Мане призывает «Баварию» выкупить Канселу

Нападающий «Баварии» Садио Мане дал совет клубу по будущему защитника Жоау Канселу. Португалец, как известно, перебрался в мюнхенский клуб зимой – он был арендован у «Манчестер Сити» с правом выкупа.

«Какой игрок! Сегодня [в матче против «Аугсбурга»] мы снова увидели, что Жоау – один из лучших в мире. Он действительно хорош, и мы очень рады, что он играет за нас. Я бы хотел видеть Канселу с нами в следующем сезоне. Нам точно нужны такие игроки», - сказал Мане Sport1.

Напомним, что «Бавария» обыграла «Аугсбург» со счётом 5:3. Жоау Канселу стал автором забитого гола и голевого паса.