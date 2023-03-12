«Аугсбург» высмеял Месси, Мбаппе и Неймара

Немецкий «Аугсбург» накануне проиграл «Баварии» в Бундеслиге, но при этом смог забить грозному сопернику три гола (3:5). А вот «ПСЖ» в двух играх 1/8 финала Лиги чемпионов не смог забить «Баварии» ни разу (0:1, 0:2).

По этому случаю в «Аугсбурге» высмеяли звёздное атакующее трио «ПСЖ» - Лионеля Месси, Килиана Мбаппе и Неймара. Пресс-служба немецкого клуба опубликовала их фото с цифрой «0», а рядом – фото одного из своих игроков с цифрой «3».

Стоит сказать, что Неймар играл только в одном из двух матчей против «Баварии». В феврале бразильский форвард получил травму, из-за которой пропустит остаток сезона.