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Чемпионат Германии. Бундеслига

Терзич объяснил, почему «Боруссия» не смогла победить «Шальке»

12 Марта 2023 • 11:15 Комментировать

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич прокомментировал ничейный результат в дерби с гельзенкирхенским «Шальке». Встреча завершилась боевой ничьей со счетом 2:2.

«До перерыва мы имели много хороших отрезков. «Боруссия» контролировала мяч и доминировала над «Шальке». У нас было множество хороших моментов, которые упустили. Во второй половине встречи у нас перестало получаться, и пошло безумие – то, чего хотел соперник. По итогу мы упустили победу и едем домой с ничьей», - передает слова тренера пресс-служба «шмелей».

После 24 туров чемпионата Германии «Боруссия» отстает от лидирующей «Баварии» на два балла.

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Эдин Терзич
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