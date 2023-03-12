Терзич объяснил, почему «Боруссия» не смогла победить «Шальке»

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич прокомментировал ничейный результат в дерби с гельзенкирхенским «Шальке». Встреча завершилась боевой ничьей со счетом 2:2.

«До перерыва мы имели много хороших отрезков. «Боруссия» контролировала мяч и доминировала над «Шальке». У нас было множество хороших моментов, которые упустили. Во второй половине встречи у нас перестало получаться, и пошло безумие – то, чего хотел соперник. По итогу мы упустили победу и едем домой с ничьей», - передает слова тренера пресс-служба «шмелей».

После 24 туров чемпионата Германии «Боруссия» отстает от лидирующей «Баварии» на два балла.